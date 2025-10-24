Yozgat’ta jandarma ekipleri tarafından orman ağaçlandırma sahalarında denetim yapıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak orman ağaçlandırma sahalarında denetim gerçekleştirdi.

Çekerek ve Sorgun sınırları arasında yer alan ağaçlandırma sahalarında yapılan kontrollerde; kesim yapan şahısların UYAP üzerinden sorguları yapıldı, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerde ayrıca kesim sahası içinde yaban hayatının korunmasına yönelik uyarılarda bulunuldu. Hayvan üreme alanları, yuvalar, karınca yuvaları ve diğer doğal yaşam alanlarına zarar verilmemesi konusunda kesim yapan kişiler bilgilendirildi.

Jandarma yetkilileri, bu tür denetimlerin yaban hayatının ve doğal yaşam alanlarının korunması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, jandarma ekiplerinin çevre ve doğa koruma çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.