Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli personele yönelik olarak, afet ve acil durum farkındalığını artırmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Program, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirildi.

Eğitim, Polisevi Şube Müdürlüğü Hizmet Binası’nda yapıldı ve personelin olası afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini güçlendirmeyi hedefledi. Program kapsamında, katılımcılara afet anında yapılması gereken müdahale yöntemleri, güvenli tahliye prosedürleri ve temel güvenlik önlemleri ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, eğitimlerin personelin hazırlık düzeyini artıracağını ve görevlerini olası afet anlarında daha etkili bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağını belirtti. Ayrıca, bu tür eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanacağı ifade edildi.