Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 2025 Yılı Eğitim Faaliyetleri kapsamında, farklı eğitim kurumlarında öğrencilere yönelik çeşitli eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimlerde, dağcılık malzemelerinin tanıtımı, tırmanış teknikleri, ipler ve düğümler ile havai hat kurulumu konularında uygulamalı bilgiler verildi.

Serpil Akdağ Anadolu Lisesi’nde ise öğrencilere afet farkındalık eğitimi sunulurken, deprem anı ve tahliye tatbikatı ile üst katlardan kurtarma çalışmaları senaryo kapsamında uygulamalı olarak gösterildi.

AFAD yetkilileri, bu tür eğitim ve tatbikatların afetlere karşı bilinç oluşturmak ve müdahale kapasitesini artırmak adına önemli olduğunu belirtti.