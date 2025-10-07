Koçer Genç Yaşta Siyasetle Tanıştı

Türkiye’nin en genç muhtarı seçilen İYİ Parti Yozgat Merkez İlçe Başkan Adayı Hasan Koçer, genç yaşlarda siyasetle tanıştı ve İYİ Parti kuruluş aşamasında görevler aldı. Hasan Koçer, Yozgat Merkez İlçe Başkanlığına aday olduğunu tüm Yozgatlı vatandaşlara duyurdu. Başkan adayı Koçer yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İYİ Parti kuruluş aşamasından bu tarafa partinin her kademesinde görevlerde bulundum. Daha öncesinde genç yaşta siyasetle tanıştım. İlk önce DYP çatısı altında Osmanpaşa kasabası belde başkanı olarak görev yaptım. Daha sonra yerel seçimlerde Osmanpaşa kasabası Tekke mahallesinde 2005 yerel seçimlerinde Türkiye’nin en genç muhtarı oldum. Görevim bittikten sonra Yozgat merkeze taşındım”.

“İYİ Parti Bir Işık Olarak Doğdu”

Açıklamada, İYİ Parti’nin Türkiye’ye bir ışık gibi doğduğuna değinen Koçer şu ifadeleri kullandı: “O gün Türkiye’ye bir ışık doğacağı belliydi ve bunun adı İYİ Partiydi. Bende bu ışıkta katkım olsun diyerek, ülkeme şehrime faydam dokunsun diyerek, İYİ Parti ailesine kurucu olarak katıldım. O günden bugüne partinin her kademesinde bulundum. Üstüme düşen partimi bir adım daha ileriye götürmek için, tüm gücümle çalıştım. Şimdi de partideki arkadaşlarımın talebi üzerine, Yozgat Merkez İlçe Başkanlığına aday oldum. 18 Ekim 2025 tarihinde Bilal Şahin Kültür Müdürlüğünde yapılacak olan, benim de aday olduğum kongreye partili ve partisiz tüm hemşehrilerimi beklerim”.