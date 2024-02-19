31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçim takvimi işliyor. Takvime göre, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlendi, seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat’ta başlanacak 24 Mart’ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerinin ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına bugün saat 17.00’ye kadar iletecek. Bağımsız adaylarda başvurularını en geç yarın 17.00’ye kadar yapması gerekiyor.

Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat 2024 Perşembe gününe kadar tamamlayabilecek. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat’ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri ise 3 Mart 2024 Pazar günü açıklanacak. Birleşik oy pusulaların basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına 3 Mart 2024 Pazar günü başlanacak. Ayrıca propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 31 Mart 2024 Perşembe günü sabahı başlayacak. 28 Mart 2024 Perşembe günü tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek. Propaganda serbestliği 30 Mart 2024 Cumartesi günü saat 18.00 sona erecek. Seçmen 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek.

35 PARTİNİN ADAYLARI YARIŞACAK

YSK’nin seçim takvimi kapsamında 27 Ocak’ta çekilen kura ile seçime katılacak 35 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi. Kuraya göre, partiler oy pusulasında şöyle sıralandı: “1. AK Parti, 2. İYİ Parti, 3. Sol Parti, 4. Büyük Birlik Partisi, 5. Memleket Partisi, 6. Anavatan Partisi, 7. Demokratik Sol Parti, 8. Yeniden Refah Partisi, 9. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 10. Türkiye Komünist Partisi, 11. Anadolu Birliği Partisi, 12. Zafer Partisi, 13. Halkın Kurtuluş Partisi, 14. Türkiye Komünist Hareketi, 15. Bağımsız Türkiye Partisi, 16. Gelecek Partisi, 17. Yeni Türkiye Partisi, 18. CHP, 19 .Emek Partisi, 20. HÜDA PAR, 21. Hak ve Özgürlükler Partisi, 22. Ocak Partisi, 23. Adalet Birlik Partisi, 24. Demokrat Parti, 25. Güç Birliği Partisi, 26. Millet Partisi, 27. Milli Yol Partisi, 28. Adalet Partisi, 29. Genç Parti, 30. Aydınlık Demokrasi Partisi, 31. MHP, 32. Türkiye İşçi Partisi, 33. Demokrasi ve Atılım Partisi, 34. Saadet Partisi ve 35. Vatan Partisi” olarak belirlendi.

OY VERME SAATLERİ

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini 1 saat erkene aldı. Bu nedenle Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışındaki kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak.