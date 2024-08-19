23 Nisan 2024 tarihinde çocukların hizmetine yeniden sunulan Çocuk Sanat Merkezi, ilk meyvelerini vermeye başladı. Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen bu projede, çocuklar sanatla iç içe bir ortamda büyürken yeteneklerini her geçen gün geliştiriyorlar.

Çocuk Sanat Merkezinde aldıkları eğitim sonrasında yaptıkları resimleri büyük bir gururla sergileyen miniklerin mutlulukları yüzlerine yansırken müzik dinletileri ise dinleyenleri mest etti.

Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleşen sergi açılışında Başkan Kazım Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, kurdeleyi minik öğrencilerle kesti. İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak yaptığı açıklamada, Başkan Kazım Arslan’a böylesine güzel bir merkezi Yozgat’a kazandırdığı için teşekkür etti.

Çocuk Sanat Merkezi’nde düzenlenen ilk sergi, büyük ilgi gördü. Açılışa katılan aileler, çocuklarının eserlerini gururla izlerken, Çocuk Sanat Merkezinde eğitim alan öğrencilerin gelecekte çok daha büyük projelere imza atacağına olan inançlarını dile getirdiler. Başkan Arslan, merkezin gelişimi için çalışmalara devam edeceklerini ve daha fazla çocuğa sanat eğitimi verme hedefinde olduklarını belirterek, bu alandaki desteklerinin süreceğini vurguladı.