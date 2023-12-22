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Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kitaplık açılışı gerçekleştirildi.

Fakülde de görev yapan öğretim üyelerinin basılı eserlerinin sergileneceği kitaplık açılış törenine Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Tansel Hacıhasanoğlu ve fakülte öğretim üyeleri katıldı.

Fakülte öğretim üyelerinin bundan sonra da yayınlayacakları eserler de kitaplıkta sergilenecek. Sergilenen kitapların bir kopyaları üniversite kütüphanesinde öğrencilerin ve öğretim üyelerinin kullanımına açık olacak.