Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından “Türkiye Acil Müdahale Planı” toplantısı düzenlendi.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Abdullah Erkoç başkanlığında düzenlenen toplantıda katılımcılara “Türkiye Acil Müdahale Planı” hakkında bilgiler verildi.

Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından; Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Abdullah Erkoç başkanlığında, "Türkiye Acil Müdahale Planı" doğrultusunda, yerel düzey sağlık çalışma grubu operasyon planındaki masa başı tatbikatı, destek çözüm ortakları kurumları ve tüm başkanlıklarımızın katılımı ile yapıldı” ifadelerine yer verildi.