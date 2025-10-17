Yozgat Şehir Hastanesinde, il genelindeki acil servislere yeni başlayan ve görevde olan pratisyen hekimlere yönelik “Acil Serviste Hastaya Yaklaşım ve Acil Hasta Yönetimi” konulu eğitim düzenlendi.

Yozgat Şehir Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim, Uz. Dr. İsmail Ağı tarafından verildi. Sabah 09.00’da başlayan program 18.00’de sona erdi.

Eğitim süresince pratisyen hekimler, acil servislerde karşılaştıkları vakalara ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere kapsamlı bir süreçten geçti. Katılımcılar, hasta yönetiminde doğru yaklaşımlar ile acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale teknikleri konularında uygulamalı eğitim aldı.

Uz. Dr. İsmail Ağı, pratisyen hekimlerin acil servis hizmetlerinde daha etkin rol alabilmeleri için bu tür eğitimlerin önemine dikkat çekti. Ağı, “Acil servislerde ilk müdahale ve doğru hasta yönetimi, hayat kurtarıcıdır. Hekimlerimizin bilgi ve tecrübelerini artırmak için bu tür eğitimlerimiz devam edecek” dedi.