Yozgat’ta şehir girişinde yıllardır süregelen trafik sıkışıklığına kalıcı bir çözüm arayan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, Total Kavşağı olarak bilinen bölgede cep yolu yapılmasının artık zorunlu hale geldiğini belirtti.

Bakıcı, bu taleplerinin Karayolları tarafından uzun süredir yanıtsız bırakıldığını ve sorunun giderek büyüdüğünü dile getirdi.

“DEFALARCA BAŞVURU YAPTIK”

Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, kavşaktaki trafik yükünün büyük çoğunluğunun şehir merkezine dönen araçlardan kaynaklandığını vurguladı. Özellikle şehre giriş yönünde oluşan yoğunluk nedeniyle sürücülerin uzun süre ışıkta beklemek zorunda kaldığını ve bu durumun zaman kaybının yanında tehlikeye de yol açtığını belirtti.

Bakıcı, “Yıllardır söylüyoruz. Bu kavşakta bir cep verilsin, araçlar boşu boşuna beklemesin dedik. Trafik şehre dönüyor ama şehir merkezine dönecek araçlar burada bekliyor, yoğunluk oluşuyor. Karayollarına defalarca söyledik, İl Trafik Komisyonu’nda dile getirdik, sayın valimiz de tamam dedi ama Karayollarını aşamıyoruz” dedi.

“AYNI UYGULAMA BAŞKA BÖLGEDE VAR”

Başkan Bakıcı, benzer bir uygulamanın Terminal Kavşağı’nda da bulunduğunu ve bu sistemin Total Kavşağı’nda da rahatlıkla uygulanabileceğini söyledi.

Bakıcı, “Terminal karşısında Fatih Mahallesi yönüne dönenlerde cep yolu var. Aynısını burada da istiyoruz. Karşı bölgeden sağa dönecek araçlar için de cep açılmalı. Bu uygulamanın aynısın bu yolun karşı tarafına da istiyoruz karşı bölgeden sağ tarafa dönüş yapacak bir cep istiyoruz. Burada ki araçlar sağdan tahliye yoluna girip ana yola karışması lazım” ifadelerini kullandı.

Bakıcı, söz konusu bölgenin üniversite, araştırma hastanesi ve hızlı tren yolu gibi önemli merkezlere ulaşım noktası olduğunu belirterek, trafik lambasından kaçmak isteyen sürücülerin ara mahalle yollarını kullandığını ve bu yolların düşük standartlarda olduğunu ifade etti.

Mahalle yollarında büyük kazalar olabileceğinin altını çizen Bakıcı, “İnsanlar trafik lambasını beklememek için ara yollardan mahalleyi kullanıyorlar mahallede ki ara yolda yolan standardı çok düşük olduğu için o bölgede yarın bir gün büyük kazaya sebebiyet verecek. Büyük kazalar meydana gelmeden sorunumuzun giderilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Karayolları’nın bu konuda adım atmaması durumunda Belediye’den devreye girmesini isteyen Bakıcı, “Bu belediyenin istimlak alanında, belediye isterse yapabilir. Buradaki araçların yüzde 80’i şehir merkezine dönüyor. Bu bölgede düzenleme yapılması artık şart. Trafik sıkışıklığı her geçen gün daha da artıyor” dedi.