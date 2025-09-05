Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi kayıtları Yozgat’taki halk eğitimi merkezlerinde, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıtları ise yüz yüze eğitim verilen okul ve kurumlardan yapılacak.

Sınav katılım ücretinden muaf olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 444 0 632 MEBİM çağrı merkezini arayarak ya da halk eğitimi merkezleri ve ilgili okullara başvurarak yapabilecek.

Sınav Takvimi Açıklandı

Yazılı sınavlar: 20-21 Aralık 2025

e-Sınavlar: 1-31 Aralık 2025

Sınav Sonuçları ise 20 Ocak 2026’da ilan edilecek.

e-Sınav randevuları aşağıda belirtilen tarihler arasında alınabilecek:

Ortaokul ve 9 ders ve altı seçen lise öğrencileri için 06-19 Ekim 2025

10 ders ve üzeri seçen lise öğrencileri için 20-31 Ekim 2025

Öğrenciler Sınav Merkezini Kendileri Belirleyebilecek

Yozgat’ta açık öğretim öğrencileri, sınav merkezi tercihlerini internet üzerinden yapabilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx ,lise öğrencileri ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx , internet adreslerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile veya aynı ekrandaki e-devlet giriş kısmından e-devlet şifrelerini kullanarak giriş yaparak sınav merkezi belirleme ve güncelleme işlemlerini kayıt tarihleri arasında tamamlayabilecek.

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kayıt ve sınav süreçleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrencilerin 444 0 632 MEBİM çağrı merkezi üzerinden ya da il ve ilçe halk eğitimi merkezlerinden destek alabileceklerini hatırlattı.