Aydıncık ilçesine bağlı Baştürk köyünde 10 gün önce kaybolan Alzheimer hastası 95 yaşındaki Durak Ünal’ı arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, AFAD ve köylülerin katıldığı aramalarda henüz bir ize rastlanmadı.

AFAD ve Jandarma Ekipleri Seferber Oldu

Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Baştürk köyünde, 14 Temmuz Pazartesi günü kaybolan 95 yaşındaki Durak Ünal’ı arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor. Alzheimer hastası olan Ünal’ın bulunması için jandarma ve köy halkının yanı sıra Yozgat, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Çorum ve Nevşehir’den gelen AFAD ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Arama çalışmalarında AFAD’a ait dronlar ile jandarmaya bağlı iz takip ve kadavra köpekleri de kullanılıyor. Ekipler, köy çevresi ve ormanlık alanlarda detaylı tarama gerçekleştiriyor.

Kızı Gözyaşlarıyla Anlattı

Kayıp adamın kızı Asiye Ünal, babasının Alzheimer hastası olduğunu ancak günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda bulunduğunu belirterek, “Babam 95 yaşındaydı. Tamamen akılsız diyebileceğimiz durumda değil. Evine gider gelir, açlığını bilir, elini yüzünü yıkar, tuvaletine gider gelirdi. Daha önce köyün içinde Porsuk denilen bir yer var, orada ceviz ağaçlarının dibinde otururdu” dedi.

Daha önce de kısa süreli kaybolmalar yaşandığını aktaran Ünal, “Kız kardeşimin yanında Ankara’dayken kaybolmuştu iki kez, bulup getirdiler. Burada da kısa süreli kaybolmuştu. Babamın bulunmasını Hakk’tan niyaz ediyorum. İnşallah şu kapıdan çıktığı gibi geri gelmeyi nasip etsin. Şu insanlar nasıl döküldü, onlar gelip gittikçe ağlıyorum. Çok üzülüyorum. Kendim şeker hastasıyım, elim ayağım titriyor” diye konuştu.

Henüz Bir İze Rastlanmadı

Arama çalışmalarının 10. gününde de Durak Ünal’a ait herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi. Ekiplerin, çalışmalarını genişletilmiş alanda sürdürdüğü bildirildi.