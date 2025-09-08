Saraykent Kaymakamlığı, Saraykent İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan hizmetleri açıkladı.

Saraykent İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından toplamda 9 köyde birçok alanda çalışma yürüttü.

İlçeye bağlı Altınsu, Benli, Köseali, Beşkavak, Söğütlü, Çiçekli, Başpınar, Çiçeklihüyüğü ve Kesikköprü köylerinde kilit parke çalışmasında, içme su çalışmalarına kadar birçok alanda faaliyet gösteren Saraykent İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği, aynı zamanda Şehit Beytullah Yeşilay ilköğretim okulu basketbol potası yaptı.

Saraykent Kaymakamlığı, Saraykent İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan hizmetleri şu şekilde sıraladı;

“Altınsu köyü parke taşı döşeme işi yapıldı.

Benli köyü köy yolu üzerindeki eski köprü kaldırılarak yenisi yapıldı.

Kösealili köyüne yeni içme suyu kaynağı bulunarak köy şebekesine bağlandı.

Beşkavak köyüne 2 kilometre birinci kat sathi kaplama asfalt yol işi ile Benli köyü ikinci kat sathi kaplama yol yapım işine başlanıldı.

Söğütlü köyünde greyderle arazi yolu açma çalışması yapıldı.

Çiçekli köyü için imam evi su bağlantısı kanalizasyon bağlantısı ve çevre düzenleme işi yapıldı.

Şehit Beytullah Yeşilay ilköğretim okulu basketbol potası yapıldı.

Başpınar köyü köy içi kumlama çalışması yapıldı.

Söğütlü köyü yol genişletme dolgu işi yapıldı.

Altınsu köyünde 2000 metre içme suyu hattı değiştirildi.

Çiçeklihüyüğü köyü ve Kesikköprü köylerine sulama kanalları açıldı.”