Konut satışlarının en fazla olduğu iller İstanbul (21 bin 814), Ankara (12 bin 419) ve İzmir (7 bin 695) olarak kaydedilirken, satışların en az olduğu iller Ardahan (49), Bayburt (105) ve Tunceli (138) oldu.

Konut satışları ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artış göstererek 978 bin 70 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında ipotekli konut satışları yüzde 45,2 artışla 19 bin 712 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içindeki payı yüzde 13,8 oldu. Ocak-ağustos döneminde ipotekli satışlar ise yüzde 84,6 artarak 141 bin 227’ye ulaştı.

Diğer satış türlerinde Ağustos ayında 123 bin 607 konut el değiştirdi. Ocak-ağustos döneminde diğer satışlar yüzde 14,7 artışla 836 bin 843 olarak kaydedildi.

Ağustos ayında ilk el konut satışları yüzde 4,8 artışla 43 bin 916 oldu. Toplam satışlar içinde payı yüzde 30,6 olarak gerçekleşti. İkinci el satışlar ise yüzde 7,8 artışla 99 bin 403 olarak kaydedildi ve toplam satışların yüzde 69,4’ünü oluşturdu. Ocak-ağustos döneminde ilk el satışlar 295 bin 524, ikinci el satışlar ise 682 bin 546 oldu.

Ağustos ayında yabancılara yapılan konut satışları yüzde 19,8 azalarak bin 810 olarak kaydedildi. Toplam satışlar içindeki payı yüzde 1,3 oldu. En fazla konut satışının yapıldığı iller İstanbul (671), Antalya (576) ve Mersin (123) olarak belirlendi.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ağustos döneminde ise yüzde 13,2 azalarak 13 bin 77 olarak gerçekleşti. Uyruk bazında en fazla satış Rusya Federasyonu vatandaşlarına (283), ardından İran (155) ve Almanya (118) vatandaşlarına yapıldı.