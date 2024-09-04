Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 01-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Yozgat genelinde yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Çalışmalar neticesinde Yozgat il genelinde 800 olayda 801 şüpheli şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “63 bin 248 şahıs ve 39 bin 453 araç sorgulanmış, bin 79 umuma açık yer denetlenmiştir. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 76 şahıs yakalanmıştır. Asayiş suçlarından 31 şahıs tutuklanmış, yapılan aramalarda; 54 adet kesici alet, 50 adet 200 lira değerinde sahte banknot, 49 adet muşta, 9 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet fişek, 1 adet şarjör ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Terör Suçları ile Mücadele kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında 1 şahıs yakalanmış, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silahlı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçları ile Mücadele kapsamında, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 33, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 6, şahıs olmak üzere toplamda 39 şahsa işlem yapılmış, 4 şahıs tutuklanmış, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 10 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiş, gerçekleştirilen operasyonlarda; 225 adet sentetik ecza maddesi, 138 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid A4 uyuşturucu maddesi, 123,20 gram esrar maddesi, 35,79 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 33,72 gram metamfetamin maddesi, 9 adet pipe, 1,53 gram keten tohumu, 1 adet esrar kıyıcı, 1 adet alüminyum folyo, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında, 5607 SKM suçu kapsamında (8), TCK 198 suçu kapsamında 1 olmak üzere toplamda 9 şüpheli şahsa işlem yapılmış, gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 bin adet boş kaçak makaron, 110 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 44 litre kaçak alkol, 4 adet sahte cumhuriyet altını ele geçirilmiştir. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında, bin 441 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapılmış, 138 ikamet kontrol edilmiş, 10 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında Yozgat genelinde, 7 bin 936 vatandaş, 762 işyeri, 490 öğrenci, 122 muhtar ziyaret edilerek bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı” ifadelerine yer verildi.