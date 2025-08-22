Temmuz ayında Yozgat’ta 8 şirket, 3 kooperatif ve 5 gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Böylece il genelinde toplam 16 yeni ekonomik girişim faaliyet göstermeye başladı.

Aynı dönemde 4 şirket, 1 kooperatif ve 4 gerçek kişi ticari işletme faaliyetlerine son verdi. Toplamda 9 işletme kapanarak kayıtlardan silindi.

Rakamlar Daha Yüksek

Geçen yılın temmuz ayında ise 13 şirket, 3 kooperatif ve 12 gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Kapanışlarda ise 2 şirket ve 10 gerçek kişi ticari işletme yer alırken, kooperatif kapanışı olmadı.

Tüm İllerde Şirket Kuruldu

Geçen ay, tüm illerde şirket kuruluşunun gerçekleştiği görüldü.

Temmuzda kurulan toplam 9 bin 946 şirket ve kooperatifin yüzde 87,3'ünü limited şirketler, yüzde 11,1'ini anonim şirketler, yüzde 1,6'sını kooperatifler oluşturdu. Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 98'i ticaret, bin 434'ü inşaat ve bin 232'si imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 737'si inşaat, 442'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 119'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Temmuzda kapanan şirket ve kooperatiflerin bin 100'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 355'inin imalat ve 239'unun mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 572'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 219'unun inşaat, 137'sinin ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Temmuzda 158 kooperatif kurulurken bunların 111'i konut yapı, 22'si işletme ve 8'i motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak işbaşı yaptı. Diğerleri çeşitli alanlarda faaliyete geçti.