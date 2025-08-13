Yozgat'ta 776 konut satıldı

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir oldu. En az satış ise 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari’de gerçekleşti.

Konut satışları ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 834 bin 751’e ulaştı.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 artarak 18 bin 425 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,9 olarak belirlendi. Ocak-temmuz döneminde ipotekli satışlar yüzde 93,2 artarak 121 bin 515’e ulaştı.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artışla 43 bin 984 oldu. Toplam satışlar içindeki payı yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları ise yüzde 14,6 artışla 98 bin 874’e yükseldi ve toplam satışlar içindeki payı yüzde 69,2 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 azalarak bin 913’e geriledi. Bu satışların en fazla gerçekleştiği iller 643 ile İstanbul, 642 ile Antalya ve 175 ile Mersin oldu.

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 315 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken, bunu 152 ile İran ve 135 ile Almanya vatandaşları takip etti.