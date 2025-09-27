Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, 2022 yılında kabul edilen üniversitenin ilk ve tek uluslararası projesini 2025 yılında tamamladı.

Fakülteye katkılarından dolayı Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, Gürbüz’e teşekkür belgesi takdim etti.

Prof. Dr. Yavuz Gürbüz’ün yürüttüğü, TÜBİTAK (Türkiye) – NARD Moldova (National Agency for Research and Development) iş birliği kapsamında hayata geçirilen çalışma, “Improvement of Biological Effectiveness of Some Unvalued and Environmental Pollution Causing Wastes And Development as Poultry Alternative Feed and Additives, Creating Innovative Strategies” başlığını taşıyor. Türkçe karşılığı ise “Bazı Değerlendirilmeyen ve Çevre Kirliliğine Neden Olan Atıkların Biyolojik Etkinliğinin Artırılması ve Kanatlı Alternatif Yem ve Katkı Maddesi Olarak Geliştirilmesi, Yenilikçi Stratejiler Oluşturulması.”

3 Öğrenciye 12 Ay Burs Desteği

Toplam 75 bin 000 Euro (3 milyon 675 bin TL) bütçeli proje, Türkiye tarafı 50 bin 000 Euro ve NARD (Moldova) tarafı 25 bin 000 Euro destekle yürütüldü. Çalışma, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde tamamlandı. Proje kapsamında Zootekni Bölümüne yaklaşık 2 milyon lira değerinde tam otomatik ve bölmeli yumurta tavuk deneme ünitesi, 100 bin lira değerinde yem karıştırma ünitesi kazandırıldı.

Ayrıca 3 yüksek lisans öğrencisine 12 ay burs sağlandı. Proje sonuçları ise SCI kapsamındaki iki dergide yayımlanmak üzere hazır hale getirildi.

Atıklar Daha Etkin Şekilde Değerlendirildi

Proje çerçevesinde, sürdürülebilir hayvancılık adına sera gazı emisyonuna neden olan hayvansal atıkların ve bazı doğal kaynakların hayvan yemi ile yem katkı maddesi olarak kullanılabilirliği araştırıldı. Bu süreçte, özellikle hayvansal atık olan tüy unu ve torfun alışılmış yöntemlerin dışında işlenmesiyle ilgili farklı inovatif yaklaşımlar geliştirildi.

Bu yöntemlerle tüy ununun yem değerinin ve sindirilebilirliğinin artırılması, torfta bulunan doğal humik asit ve fluvik asidin yem katkısı olarak kanatlı hayvan beslemede kullanımı ve hayvan sağlığı ile verimi üzerine etkileri incelendi. Araştırmada önemli ilerlemeler sağlanarak, çevre kirliliğine sebep olan bu atıkların daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi mümkün hale getirildi.

Laboratuvar Sonuçlarıyla İspatlandı

Ayrıca yumurta tavuğu ve diğer kanatlı sektöründe uygulanabilirlik oranları ve etkileri laboratuvar sonuçlarıyla ispatlandı. Proje sayesinde kanatlı sektöründe ortaya çıkan yaklaşık 1 milyon ton tüy atığının, geliştirilen yeni üretim teknolojisi ile çevre kirliliği ve sera gazı oluşumuna engel olacak şekilde ekonomiye kazandırılabileceği ve sürdürülebilir hayvancılığa katkı sağlayacağı kanıtlanmış oldu.