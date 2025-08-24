Yozgat Valiliği, 2024 yılı ağaçlandırma programı kapsamında yürütülen “Tohumdan Fidana” projesiyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Yapılan açıklamada, sonbahar döneminde ekimi gerçekleştirilen Sedir, Sarıçam, Meşe ve Badem türlerine ait toplam 739 bin tohumun toprağa ekildiği ve başarılı şekilde çimlenerek fidan hâline geldiği belirtildi.

Fidanların bakımı ve gelişimi, Yozgat merkez ile Akdağmadeni ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlükleri tarafından titizlikle yürütülüyor. Orman işletme ekipleri, fidanların sulama, budama ve toprak bakımını düzenli olarak gerçekleştirerek sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlıyor. Yetkililer, yapılan bu çalışmaların Yozgat’ın yeşil alanlarını artırmanın yanı sıra, ekosistem dengesine de önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Valilik açıklamasında, “Geleceğe nefes olan bu çalışmalarla Yozgat’ımızın yeşiline yeşil katıyoruz” ifadelerine yer verilerek, projenin çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğu belirtildi. Proje kapsamında tohumdan fidan yetiştirme ve dikim sürecinin, bölgedeki iklim koşullarına uygun türler seçilerek yürütüldüğü, böylece fidanların uzun vadede sağlıklı bir şekilde büyümesinin hedeflendiği kaydedildi.

Yetkililer, önümüzdeki yıllarda da benzer projelerin sürdürüleceğini ve Yozgat’ta yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini açıkladı.