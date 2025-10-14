Kadışehri’nde hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında A.A. isimli şahsı yakaladı.

Şahsın, “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından toplam 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Yapılan istihbari araştırmalar sonucu A.A.’nın Kadışehri ilçesinde görüldüğü bilgisi alınırken, şahıs ikamet ettiği evin mutfak bölümünde, derin dondurucunun içinde saklanırken yakalandı.

Jandarma yetkilileri, A.A.’nın gerekli işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.