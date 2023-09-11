Bu ihale, mal alımını düzenleyen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek ve teklifler yalnızca elektronik ortamda Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden kabul edilecek.

İHALE DETAYLARI

İhale Konusu: 2023-2024 Yılı 10 Aylık Gıda Alımı

İhale Usulü: Açık İhale

Teklif Verme Yeri: EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

YAPILACAK VE TESLİM EDİLECEK YERLER

Bu ihale kapsamında yapılacak gıda alımları ve teslimatlarının yapılacağı hastaneler:

Boğazlıyan Devlet Hastanesi,

Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi,

Sorgun Devlet Hastanesi,

Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay İlçe Devlet Hastanesi,

Akdağmadeni Devlet Hastanesi,

Çayıralan İlçe Devlet Hastanesi.

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İhale ile ilgilenenler, EKAP üzerinden daha fazla bilgiye ulaşabilir ve başvuru sürecini takip edebilirler. (Haber Merkezi)