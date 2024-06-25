Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Uzunlu Barajı’nda incelemelerde bulundu.

Barajın iyileştirme işi şantiyesi Bölge Müdürü Rahmi Şahin’in yanı sıra, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Ercan ve beraberindeki teknik ekip tarafından ziyaret edildi.

Uzunlu Barajı, Yozgat'ta, Konakönü Deresi üzerinde, sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1979-1989 yılları arasında inşa edilmiş bir baraj olduğunu belirten Bölge Müdürü Şahin, “Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 4 bin 300 metreküp, akarsu yatağından yüksekliği 61,00 metre, normal su kotunda göl hacmi 49,00 hectometre küp, normal su kotunda gölalanı 2,75 kilometrekaredir. Baraj 7 bin 800 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir” ifadelerini kullandı.

Ziyarette devam eden çalışmalar yerinde incelendi.