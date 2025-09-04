Yozgat Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Yozgat genelinde yaptığı denetimlerin sonuçlarını paylaştı.

Ağustos ayındaki çalışmalarda, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan 15, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan 1 kişi olmak üzere toplam 16 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Denetimlerde, 88 kilogram kaçak tütün, 15 bin 660 adet makaron, 5 ton 300 litre kaçak etil alkol, 42 paket sigara, 20 paket çay, 30 puro, 4 tarihi eser niteliğinde metal obje, 78 paket nargile kömürü ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Ayrıca 4 kaçak nargile melası da bulundu.

Ekipler tarafından 68 bin 168 kişi sorgulandı, 36 bin 529 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde 109 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca bin 194 umuma açık yerin denetlendiği, kontrollerde 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 93 fişek ve 3 kesici aletin ele geçirildiği belirtildi.