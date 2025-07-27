Paylaşılan verilere göre, yıl boyunca 7 yeni koruyucu ailelik başvurusu alınırken, kentte aktif olarak hizmet veren koruyucu aile sayısı 41 olarak kayıtlara geçti. Yozgat’ta 53 çocuk koruyucu aile yanında büyümeye devam ederek aile ortamında sevgi ve güven içinde büyüyen bu çocuklar, devletin sosyal hizmetleriyle destekleniyor.

Türkiye genelinde 2025 yılı itibarıyla 10 bin 643 çocuk koruyucu ailelerin yanında yaşamını sürdürürken toplamda 8 bin 908 aktif koruyucu aile bulunuyor. En fazla koruyucu aile İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde yer alıyor. Yozgat ise bu tabloda aktif 41 koruyucu aile ile yerini alırken, çocuk sayısı bakımından ilk 50 il arasında bulunuyor.

Koruyucu Aile Nasıl Olunur?

Koruyucu aile olmak isteyenler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvuruda bulunarak süreci başlatabiliyor. Gerekli eğitimler ve değerlendirmelerin ardından uygun görülen aileler, bir çocuğun hayatında büyük bir fark yaratabiliyor.

Koruyucu Aile Olma Şartları Nelerdir?

Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabilir;

-T.C. vatandaşı iseniz

-Sürekli Türkiye’de ikamet ediyorsanız

-25-65 Yaşları arasındaysanız

-En az ilkokul mezunu iseniz

-Düzenli bir gelire sahipseniz

-Çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi değilseniz

Başvuruda İstenen Belgeler Neler?

-Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği.

-İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği.

-Adli sicil belgesi

-Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren sağlık kurulu raporu.