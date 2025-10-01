Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilecek proje kapsamında, vatandaşlara aylık yaklaşık 6 bin TL kira bedeliyle ev sağlanacak. Bu uygulama ile devlet ilk kez TOKİ aracılığıyla kiralık konut modelini hayata geçirecek.

81 İl Kapsamda

Proje, Yozgat’tan İstanbul’a, İzmir’den Diyarbakır’a kadar tüm illeri kapsayacak. Böylece kiralık ev bulmakta zorlanan dar gelirli aileler, devletin kiracısı olacak ve piyasa şartlarının altında kira ödeyerek barınma imkânına kavuşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız.”

Başvurular Ekim’de Başlayacak

Kiralık sosyal konut projesi için başvuruların Ekim ayında başlayacağı duyuruldu. TOKİ’nin daha önce satışa sunduğu sosyal konutlar 9-10 bin lira bandında satılırken, kiralık sosyal konutların 6 bin TL civarında kiraya verilmesi planlanıyor.

Hedef: Dar Gelirlileri Rahatlatmak

Son yıllarda artan kira fiyatları, dar gelirli vatandaşları zor durumda bırakırken, yeni sosyal konut hamlesi bu yükü hafifletmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında ailelerin barınma ihtiyacının daha uygun maliyetlerle karşılanması hedefleniyor.