Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan son verilere göre, Yozgat'ta trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 52 bin 936 olarak belirlendi. Aynı rapora göre, Sivas'ta 97 bin 260, Amasya'da 68 bin 746 ve Çorum'da 90 bin 847 araç trafiğe kayıtlı durumda.

Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı otomobil sayısı ise 15 milyon 333 bin 952 olarak kaydedildi. İstanbul, 3 milyon 597 bin 81 araç ile en yüksek otomobil sayısına sahip il olurken, Hakkari 2 bin 346 araç ile en düşük otomobil sayısına sahip il olarak dikkat çekiyor.

Her geçen yıl Türkiye genelinde otomobil sayısı artmaya devam ediyor. Bu artışın başlıca nedenleri arasında kentleşmenin hızlanması, gelir seviyesinin yükselmesi ve kredi imkanlarının yaygınlaşması bulunuyor. Otomobil sayısındaki bu artış, ülke genelindeki ulaşım altyapısının ve ekonomik koşulların iyileştiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.