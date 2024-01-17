Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Yozgat'ta trafiğe kayıtlı otomobil sayısı belirlendi.

Yapılan açıklamaya göre, Yozgat'ta 51 bin 39 araç trafiğe kayıtlı bulunurken, aynı verilere göre Sivas'ta 92 bin 216, Amasya'da 65 bin 672 ve Çorum'da 87 bin 134 araç olduğu aktarıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE OTOMOBİL SAYISI 13 MİLYONU AŞTI

Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 13 milyon 172 bin 111 olarak kaydedildi. İstanbul, 3 milyon 328 bin 8 araç ile en yüksek otomobil sayısına sahipken, Hakkari'de ise 2 bin 171 araç ile en düşük otomobil sayısı görüldü.

OTOMOBİL SAYISI HIZLA ARTIYOR

Her geçen yıl Türkiye genelinde otomobil sayısı artmaya devam ediyor. Bu artışta, kentleşmenin artması, gelir seviyesinin yükselmesi ve kredi imkanlarının yaygınlaşması gibi faktörler etkili oluyor. Otomobil sayısındaki bu artış, ülke genelindeki ulaşım altyapısının ve ekonomik koşulların iyileşmesinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.