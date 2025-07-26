Yozgat merkeze bağlı Recepli ve Çalatlı köyü arasında çıkan anız yangınında yaklaşık 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangını gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında yaklaşık 500 dönüm ekili ve nadas alanının zarar gördüğü tespit edildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.