İnternet kullanımı yaygınlaşırken Yozgat’ta son 5 yılda internet kullanımı neredeyse 2 katına yaklaşarak şehirdeki sabit internet abonesi sayısı 2019 yılında 82 binken 2024 yılının sonuna gelindiğinde BTK verilerine göre 150 bine dayandı.

Abone Sayısında 5 Yılda 66 Bin Kişilik Artış

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2024 yılı istatistikleri açıklandı.

Rapora göre Yozgat’ta sabit internet abone sayısı 5 yılda 82 bin 711’den 149 bin 280’e çıkarak 66 bin kişilik artış gösterdi.

Yozgat’ın Yıllara Göre Sabit İnternet Abone Sayısı:

2019: 82 bin 711

2020: 96 bin 987

2021: 115 bin 675

2022: 131 bin 192

2023: 141 bin 451

2024: 149 bin 280

5 yılda 66 bin 569 yeni abone, şehirde internetin temel bir ihtiyaç haline geldiğini kanıtlıyor.

Merkezden Köylere

Sabit internetin yaygınlaşması, sadece şehir merkezleriyle sınırlı kalmadı. İlçeler ve kırsal mahallelerde de altyapı yatırımları sayesinde bağlantı sağlandı.

Özellikle pandemi döneminden sonra evde eğitim, uzaktan çalışma ve çevrimiçi kamu hizmetlerine duyulan ihtiyaç gibi nedenler, köylerde ve ilçelerde internetin yaygınlaşmasını hızlandırdı.

İnternet artık vatandaşların eğitimden sağlığa, alışverişten sosyalleşmeye kadar birçok alandaki temel erişim aracı haline geldi.

Yozgat Türkiye Ortalamasına Yaklaştı

2025 yılı itibarıyla nüfusu yaklaşık 420 bin kişi Yozgat’ın 149 bin 280 sabit internet abonesiyle bu, her 3 kişiden 1’inden fazlasının sabit internet bağlantısına eriştiğini gösteriyor

Ayrıca haneler bazında bakıldığında her 3 evden 2’sinin sabit internetle bağlı olduğu görülüyor. Bu oran, Türkiye genelindeki birçok ili geride bırakıyor.

Yozgat’ın bu düzeye ulaşmasında devlet destekli altyapı yatırımları, rekabetçi servis sağlayıcılar ve halkın dijital hizmetlere ilgisinin büyük rolü olduğu düşünülüyor.

Yozgat Dijitali Benimsedi

İnternet erişiminin yaygınlaşması, Yozgat’ın gelecekteki sosyal ve ekonomik dönüşümünde de kilit rol oynayacak.

Vatandaşların İnterneti köylerde bile artık benimsemesi olmazsa olmazı haline gelmesi Yozgat’taki yerel işletmelerin e ticarete yönelmesi sağlık hizmetlerini artık çevrimiçi ortamda da alabilmesi bu yaygınlaşma ile ekonomik olarak Yozgat’ı geliştireceğini düşündürüyor.