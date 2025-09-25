Yozgat’ta Bağkur’lular ve küçük esnaf 5 yıl erken emeklilik fırsatını heyecanla bekliyor. Prim gün sayıları düşüyor, avantajlar bellirleniyor.

Yozgat’ta yaşayan Bağkur’lular ve küçük esnaf, erken emeklilik ile ilgili yeni düzenlemeyi yakından inceliyor.

Hükümet, SSK ve Bağkur prim gün farkını silmek için adım attı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışmasının sonucu olarak, Bağkur’luların emeklilik için ödemesi gereken 9.000 prim günü 7.200’e düşürülecek. Bu sayede prim şartı SSK ile eşitlenecek ve özellikle küçük esnaf için Yozgat’ta 5 yıla kadar erken emeklilik imkânı verilecek.

Erken Emeklilik Yasası Ne Zaman Çıkıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim günlerinin eşitlenmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bakan Işıkhan, “2026’nın ilk veya ikinci çeyreğinde düzenlemeyi tamamlamayı planlıyoruz” dedi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle Yozgat’ta küçük esnaf da erken emeklilik avantajı yakalayacak.

Kimler Faydalanabilecek?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, düzenlemeden özellikle 10 ve altında çalışanı olan küçük esnafın yararlanacağını duyurdu.

Yozgat’ta bakkal, terzi, ayakkabı tamircisi, çay ocağı işletmecisi ve çiftçiler başlıca faydalanacak meslek grupları arasında yer alıyor.

Büyük işletmeler ve şirket ortaklarının kapsam dışında kalması düşünülüyor.

Yasa yürürlüğe girdiğinde Yozgat’ta Bağkur’lular 1.800 gün daha az prim ödeyerek 5 yıl erken emekli olabilecek. Yılmaz, asgari ücret üzerinden uyhesaplamaya göre, ödenmeyecek primlerin bugünkü değeriyle yaklaşık 542 bin TL avantaj sağlayacağını ifade etti.

Emeklilik Yaşında Değişiklik Var mı?

Uzmanlar, gündemdeki düzenlemenin yalnızca prim gün sayısını eşitlemeye yönelik olduğunu belirterek, emeklilik yaşında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguluyor. Mevcut sisteme göre:

09.09.1999 – 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için Yozgat’ta kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olma imkanı yakalayacak.

01.05.2008 sonrası sigorta başlangıcına sahip olanlar için yaş şartı 60’tan başlayıp kademeli şekilde 65’e kadar çıkıyor.

Maaşlarda Düşme Yaşanacak mı?

Uzmanlar, prim gün sayısındaki indirimin emekli maaşlarını olumsuz etkilemeyeceğini duyuruyor. Alt sınırdan prim yatıranların maaşı Hazine desteğiyle 16.811 TL’nin altına düşmeyecek.