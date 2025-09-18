Yozgat İcra Dairesi, merkezde bulunan 5 bin 564 metrekarelik tarlanın icra yoluyla satışına karar verdi. Satış, aralık ayında elektronik ortamda yapılacak.

Satışa Çıkarılan Taşınmazın Özellikleri

Yozgat İcra Dairesi’nin 2024/236 TLMT sayılı dosyası kapsamında, merkez ilçeye bağlı Kırım Mahallesi Köyiçi Mevkii’nde bulunan 108 ada, 17 parsel numaralı 5 bin 564,48 metrekare yüzölçümüne sahip tarla satışa çıkarıldı.

Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmazken, ekili olmadığı ve yüzde 0-1 eğimli boş arsa niteliğinde olduğu bildirildi. Toprak yapısı itibarıyla tarıma elverişli olan parselin sulu tarım imkânı bulunduğu, elektrik, su, telefon ve kanalizasyon altyapı hizmetlerinden yararlanabilecek durumda olduğu kaydedildi.

Parsel etrafında 400 adet meyvesiz ağacın bulunduğu, bunların bir kısmının parsel dışında yer aldığı tespit edildi.

Muhammen Bedel ve Satış Koşulları

Taşınmazın muhammen kıymeti 654 bin 291 lira 60 kuruş olarak belirlendi. KDV oranı yüzde 10 olarak açıklandı.

Satışa çıkarılan taşınmazın 1/1 hissesi borçluya ait olup, imar planı dışında kaldığından belediye arşivlerinde herhangi bir kayıt bulunmadığı belirtildi.

Elektronik Ortamda Artırma Yapılacak

İlk artırma 2 Aralık 2025 günü saat 10.08’de başlayacak ve 9 Aralık 2025 günü aynı saatte sona erecek. İkinci artırma ise 31 Aralık 2025 – 7 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgilere ve görsellere esatis.uyap.gov.tr adresinden 2024/236 TLMT dosya numarası ile ulaşılabilecek.