Yozgat merkez ve ilçelerinde 463 okul bulunurken okulların 95 tanesi merkezde yer alıyor.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, il genelinde toplam 463 okul bulunuyor. Bu okulların 95 tanesi Yozgat merkezde yer alırken, geri kalanlar ise 13 ilçe genelinde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

448 resmi okul, 15 tane ise özel okul Yozgat geneli eğitim hizmeti veriyor. Müdürlükten elde edilen bilgilere göre resmi okullarda 4 bin 645 derslik, özel okullarda ise 114 derslik var.

Merkezde okul öncesi resmi okul sayısı 10, özel okul sayısı ise 1’dir. Resmi ilkokul sayısı 30, özel okul sayısı 2 olan merkezde resmi ortaokul sayısı 25, özel okul sayısı ise 2’dir. Resmi lise sayısı 20 olan il merkezinde özel okul sayısı 5 olarak bildirildi.

İLÇELERDE BULUNAN OKUL SAYISI

Akdağmadeni ilçesinde 4 okul öncesi, 21 ilkokul, 18 ortaokul ve 9 lise olmak üzere toplamda 52 okul hizmet verirken özel okul ise bulunmuyor.

Aydıncık ilçesinde 2 okul öncesi, 4 ilkokul, 5 ortaokul ve 3 lise olmak üzere toplamda 14 okulda eğitim veriliyor. İlçede özel okul yok.

Boğazlıyan ilçesinde 43 okul varken özel okul ise bulunmuyor. İlçede 5 okul öncesi, 16 ilkokul, 15 ortaokul ve 7 lise hizmet veriyor.

Çandır ilçesinde 1 okul öncesi, 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 1 lise faaliyetini sürdürüyor. İlçede özel okul bulunmazken toplamda 6 okul bulunuyor.

Çayıralan, 11 okul ile vatandaşlara hizmet veriyor. Özel okul bulunmayan ilçede, 1 okul öncesi, 3 ilkokul, 3 ortaokul ve 4 lise var.

Toplamda 26 okul bulunan Çekerek’te, özel okul bulunmuyor. İlçede 1 okul öncesi, 10 ilkokul, 8 ortaokul ve 7 lise eğitim veriyor.

Özel okul bulunmayan Kadışehri ilçesinde, toplamda 16 okul var. Bu okulların 1 tanesinde okul öncesi, 7 tanesinde ilkokul, 6 tanesinde ortaokul ve 2 tanesinde lise düzeyi öğrencilere eğitim veriliyor.

Saraykent ilçesinde 1 okul öncesi, 9 ilkokul, 5 ortaokul ve 2 lise bulunuyor. Özel okul bulunmayan ilçede toplamda 17 okul var.

Sarıkaya ilçesinde özel okul bulunmazken, toplamda 42 okulda eğitim veriliyor. İlçede, okul öncesi eğitim verilen 2 okul, ilkokul düzeyinde eğitim verilen 18 okul, ortaokul düzeyinde eğitim verilen 15 okul ve lise düzeyinde eğitim verilen 7 okul bulunuyor.

Toplamda 84 okul olan Sorgun ilçesinde, 5 tane özel okul bulunuyor. Özel okulların 1 tanesinde ilkokul, 1 tanesinde ortaokul ve 3 tanesinde lise düzeyinde eğitim veriliyor. Resmi okul olarak ise 5 okul öncesi, 32 ilkokul, 30 ortaokul ve 12 lise bulunuyor.

Şefaatli ilçesinde 1 okul öncesi, 7 ilkokul, 4 ortaokul ve 4 lise bulunuyor. Toplamda 16 okul bulunan ilçede özel okul bulunmuyor.

Yenifakılı ilçesinde 10 okulda eğitim hizmeti veriliyor. Özel okul bulunmayan ilçede 1 okul öncesi, 3 ilkokul, 4 ortaokul ve 2 lise var.

Yerköy ilçesinde 2 okul öncesi, 10 ilkokul, 9 ortaokul ve 10 lise var. Toplamda 31 okul olan ilçede özel okul bulunmuyor.

Müdürlük tarafından Yozgat’ın eğitim altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında, son yıllarda inşa edilen yeni okullar ve mevcut okulların modernizasyonu ile öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunulması hedeflendiği bildirildi.