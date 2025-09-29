Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde toplam 46 bin 810 metrekare büyüklüğündeki iki tarla, mahkeme kararıyla açık artırma yoluyla satışa sunulacak.

Satışa Konu Taşınmazlar

Boğazlıyan Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından yürütülen 2023/3 satış dosyası kapsamında, Boğazlıyan ilçesi Uzunlu Beldesi Bahçelievler Mahallesi Koyuncular Mevkii’nde bulunan iki tarla için satış kararı verildi.

1 No’lu taşınmaz: 28 bin 269 metrekare yüzölçümlü kuru tarım arazisi. Kıymeti 1 milyon 413 bin 450 lira olarak belirlendi. İlk artırma 29 Aralık 2025’te başlayacak, 5 Ocak 2026’da sona erecek. İkinci artırma ise 29 Ocak – 5 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

2 No’lu taşınmaz: 18 bin 541 metrekare yüzölçümlü kuru tarım arazisi. Muhammen bedeli 927 bin 68 lira olarak tespit edildi. İlk artırma 30 Aralık 2025 – 6 Ocak 2026 tarihleri arasında, ikinci artırma ise 30 Ocak – 6 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Arazilerin Özellikleri

Her iki taşınmaz da kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olup orta derin-derin topraklar sınıfında yer alıyor. Arazi üzerinde sulama imkânı bulunmazken, tarımı kısıtlayacak eğim, taşlılık, tuzluluk veya sığlık gibi olumsuz faktörlerin olmadığı tespit edildi. Keşif tarihi itibarıyla her iki taşınmazın da nadas tarla olduğu belirtildi.

Satış Şartları

Satışa ilişkin ayrıntılı bilgiler ve görsellere, esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3 satış dosya numarası ile erişilebilecek.