Milliyetçi Hareket Partisi’nin “Üretken Belediyecilik” vizyonuyla yürütülen Sorgun Belediyesi’nin ‘Yöresel Lezzetler Durağı’ projesi hızla ilerliyor. Proje, tamamlandığında yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayacak.

660 metrekarelik alana inşa edilmesi planlanan Yöresel Lezzetler Durağı'nın yapım çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, projenin 2 ay içinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını duyurdu. Başkan Ekinci, Yöresel Lezzetler Durağı’nın Sorgun’a büyük bir katma değer sağlayacağını ve 400’e yakın kişiye iş imkânı sunacağını belirtti.

Başkan Ekinci, Yozgat yöresinde yetiştirilen ürünlerin satışa sunulacağı bu merkezde, hem istihdamın artırılacağını hem de Milliyetçi Hareket Partisi’nin “Üretken Belediyecilik” vizyonuna katkıda bulunulacağını ifade etti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, 200-250 kişinin fabrika binalarında ve 100 civarında kişinin ise satış noktalarında istihdam edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, projenin dolaylı istihdama da katkı sağlayacağı belirtiliyor. Yozgat çevresindeki çiftçilere, meyve üreticilerine ve hububat üreticilerine satış noktası oluşturulacak. Kadınların evlerinde ürettikleri erişte, marmelat, madımak ve salça gibi ürünlerin de satışa sunulacağı bu merkez, bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

Ekinci, “Toplamda 350-400 kişilik bir doğrudan istihdam hedefliyoruz. Bunun yanı sıra dolaylı istihdamla birlikte, bu rakamların binlere ulaşacağını tahmin ediyoruz” dedi.