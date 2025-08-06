Araplı Kasabasının en eski ve en tecrübeli çobanı olan Bükücü, hayvancılığın püf noktaları hakkında ve sağlığa faydaları hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

Her gün doğada kilometrelerce yol yürüyen, temiz havayı soluyan ve doğada vakit geçiren Mustafa Bükücü, çobanlığın fiziksel aktivite ve ekonomik özgürlük olarak oldukça avantajlı olduğunu ifade etti.

"Bu İşi Bırakırsam Çöker Kalırım"

Bükücü, işinin ayrıntılarına değinerek "65 yaşındayım. Bu yaşımda sağlıklıyım. Mal gütmek her zaman için sağlıklıdır. Dağların, bağların temiz havasını temiz suyunu aldığın için sağlığa faydalıdır. Dağda bağda gezmeyen adam çöker kalır. Bu işi bırakırsam ben de çöker kalırım diye korkuyorum. O yüzden devam ediyorum. İhtiyarladıktan sonra hayvanları az tutacaksın. Bu işi yapacaksanız eşinizle canla başla yapmanız lazım. Tek kişiyle bu iş yürümez. Bazıları ‘Ben bu işi yapmam' diyor. Türkiye genelinde malı olana kız vermiyorlar ama bu iş yanlış. Üretim her zaman için iyidir" dedi.

"Kendi İşini Yapmak Her Zaman İçin İyidir"

Karı koca hayvancılık yapmanın daha verimli olduğunu söyleyen Bükücü, "Hayvancılık zor ama eşini ikna ettikten sonra yapabilirsen en kârlı iş budur. Her zaman yapmayı tercih ederim. Elin işini yapmaktansa kendi işini yapmak iyidir. Gençlere tavsiyem gidip elin gözünün içine bakmadan kendi malını görmek her zaman iyidir. Zamanla çoğalır. Birikim yapılır kârı vardır. Ama başkasının işinde çalışırsan dönüp gelirsin bakkal ‘Borcun var' der. Sonra yine gurbetin yolunu tutmak zorunda kalırsın. Ama hayvancılık böyle değildir" şeklinde konuştu.