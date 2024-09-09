Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 08 Eylül 2024 tarihinde Yozgat merkezde yapılan operasyonda A.T., M.A., S.Ö. ve E.Ş. isimli 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların üzerinde ve ikamet adreslerinde yapılan arama neticesinde, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 38 adet tüfek fişeği, 30 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T., M.A., S.Ö. ve E.Ş isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelemiz kararlıkla devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.