Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 01-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 39 kişiye işlem yapıldı, 4 şüpheli şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sentetik Kannobidoid maddesi, Metamfetamin, kağıt sentetik Kannobidoid, esrar kıyma makinası, esrar maddesi, ruhsatsız ev tüfeği, uyuşturucu kullanım aparatı ve ruhsatsız tabaca ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 33, uyuşturucu madde imal ve ticaret suçundan 6 şahıs olmak üzere toplamda 39 şahsa işlem yapılmış, 4 şüpheli şahıs tutuklanmıştır” ifadelerine yer verildi.