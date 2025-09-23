Çandır’a bağlı İğdeli köyünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında bir tarlada anız yakıldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, O.A. isimli şahıs tarlayı temizlemek amacıyla anız yaktı. Yakılan anız sonucunda yaklaşık 4 bin metrekarelik alan zarar gördü. Yangın, köylüler tarafından traktör yardımıyla söndürüldü.

O.A. hakkında, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesi ek 1/C bendine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı. Yetkililer, anız yakmanın hem çevre hem de tarım açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.