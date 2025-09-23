Çandır’a bağlı İğdeli köyünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında bir tarlada anız yakıldığı tespit edildi.

Savunma sanayiinde casusluk skandalı!
Savunma sanayiinde casusluk skandalı!
İçeriği Görüntüle

Edinilen bilgiye göre, O.A. isimli şahıs tarlayı temizlemek amacıyla anız yaktı. Yakılan anız sonucunda yaklaşık 4 bin metrekarelik alan zarar gördü. Yangın, köylüler tarafından traktör yardımıyla söndürüldü.

4 Bin Metrekare Alan Zarar Gördü

O.A. hakkında, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesi ek 1/C bendine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı. Yetkililer, anız yakmanın hem çevre hem de tarım açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi