Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul ve kurumlarda görevlendirilmek üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 380 personel alımı yapılacak.

Başvuru Süreci Başladı

İŞKUR üzerinden yürütülecek başvuru süreci, 7 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve 11 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Başvurular, İŞKUR İl Müdürlüğü’ne şahsen yapılabileceği gibi, www.iskur.gov.tr internet sitesi, Alo 170 hattı veya e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Başvuru için bu kanallardan herhangi birini kullanmak yeterli olacak.

Kura Tarihleri Belli Oldu

İl merkezi ile birlikte Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan ve Sorgun ilçe merkezlerinde noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura işlemleri, 15-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İşe Başlama ve Sözleşme Süresi

Kura sonucunda belirlenen katılımcılar, gerekli evraklarını eksiksiz olarak tamamladıktan sonra 1 Eylül 2025 tarihinde işbaşı yapacak. Programa dahil edilen personelin sözleşmeleri, 28 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.