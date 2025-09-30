Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, sendikalar ve yardım toplama faaliyetleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

İl Müdürü Yurtlu, Yozgat’ın sivil toplum yapısının güçlü olduğuna dikkat çekerken, derneklerin sosyal ve ekonomik hayata önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

301 Dernek Faaliyet Gösteriyor

Yozgat’ta güncel verilere göre 301 derneğin faaliyetine devam ettiğini belirten Yurtlu, bu sayının Türkiye genelindeki yaklaşık 101 bin dernek içerisinde Yozgat’ın da önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Yurtlu, kentteki derneklerin 15 bini aşkın erkek, bin 500’e yakın kadın üyeye sahip olduğunu aktararak, “Bugün itibarıyla derneklerde yaklaşık 85 ücretli personel görev yapıyor. Bunun yanı sıra onlarca gönüllü de çeşitli sosyal ve kültürel projelerde yer alıyor. Derneklerin hem sosyal hem de ekonomik katkıları göz ardı edilemez” dedi.

Siyasi Parti Ve Sendikalar Da Aktif

Müdürlük kayıtlarına göre, Türkiye’de faaliyet gösteren 158 siyasi partiden 15’inin Yozgat’ta il teşkilatı bulunduğunu, 16 partinin de ilçelerde örgütlendiğini söyleyen Yurtlu, “Kentimizde ayrıca 5 sendika kurulu, 1 konfederasyon kurulu ve 18 sendika şubesi aktif durumda. Bu da demokratik hayatın zenginliğine işaret ediyor” diye konuştu.

Spor Kulüplerinin Devri Sonrası Dernek Sayısı Azaldı

Yurtlu, dernek sayısındaki değişime de değinerek, spor kulüplerinin dernek statüsünden çıkarılarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredilmesiyle yaklaşık 80 derneğin farklı statüye geçtiğini belirtti. Yurtlu, “Son iki yılda kurulan dernek sayısı ile feshedilen dernek sayısı 30 civarında seyretti. Bu da ilimiz için olağan bir tablo” ifadelerini kullandı.

Yardım Toplama Faaliyetleri Yakından İzleniyor

Müdürlük tarafından yürütülen yardım toplama izinleri ve denetimleri hakkında da bilgi veren Yurtlu, özellikle sağlık alanında artan yardım taleplerine dikkat çekti.

Yurtlu, “Özellikle SMA hastaları için yardım kampanyaları sıkça karşımıza çıkıyor. Vatandaşlarımızın bu tür kampanyalarda mutlaka izin belgesi sorgulaması yapmalarını istiyoruz. İnternet üzerinden siviltoplum.gov.tr adresinde veya Derbis sistemi üzerinden bu bilgiler kolaylıkla sorgulanabilir. İzin belgesi olmayan kampanyalara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz” dedi.

Dernekler Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Yurtlu, derneklerin yalnızca sosyal ve kültürel değil, aynı zamanda ekonomik katkılar da sunduğunu vurguladı: “Spor salonları, lokaller, dini amaçlı kurslar ve kültürel projeler, kent ekonomisine doğrudan ya da dolaylı katkı sağlıyor. Bu nedenle derneklerimizin faaliyetlerini teşvik ederken, kamu kaynaklarının doğru kullanılması için de sıkı denetimler yapıyoruz.”

Denetim süreçlerine dair de açıklamalarda bulunan Yurtlu, “Bizim amacımız devletin cezacı yüzünü göstermek değil. Daha çok empatiyle yaklaşarak, kamu haklarını korumak ve vatandaşlarımızın desteğinin doğru adreslere ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Kamu kaynağı veya halkın bağışlarıyla iş yapan derneklerimizi sıkı şekilde inceliyoruz. Suistimale rastlanması halinde gerekli idari yaptırımları uyguluyoruz” dedi.

Yurtlu, konuşmasının sonunda, sivil toplumun demokratik hayatın en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, vatandaşların şeffaf, güvenilir ve ihtiyaç odaklı faaliyetler yürüten derneklere destek vermesi gerektiğini dile getirdi.