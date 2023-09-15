İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede bulunan Çalışkan ve Akçakışla göletlerine, toplamda 30 bin adet yavru sazan balığı bıraktı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çalışkan ve Akçakışla Göletlerine 30 bin yavru sazan balığı bırakarak su ürünleri çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Bu önemli girişim, bölgedeki su ekosistemini canlandırma ve balık popülasyonunu artırma çabalarının bir parçası olarak hayata geçirildi. Yerel yetkililer, doğal yaşamın sürdürülebilirliği için büyük bir öneme sahip olan bu tür projelerin desteklenmesinin, bölge ekonomisine de katkı sağlayacağını vurguluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü, bu çabaların ekosistem dengelemesi ve doğal kaynakların korunması açısından büyük bir adım olduğunu belirtti. Müdürlük, ayrıca, bu yavru sazan balıklarının büyüyerek yetişkinler haline gelmeleriyle, bölge su ürünleri çeşitliliğinin artacağına ve balıkçılık faaliyetlerinin gelişeceğine dikkat çekti.

Söz konusu proje, sürdürülebilir su yönetimi ve çevre koruma çabalarının bir örneği olarak öne çıkıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu tür projelerin gelecek nesillere daha zengin ve sağlıklı bir çevre bırakma misyonu doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini belirtti. (Melike Aslı Arslan)