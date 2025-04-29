Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Boğazlıyan’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, M.Ç., C.D. ve B.K. isimli şahısların uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaşıldı.
Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, şüphelilerin içinde bulunduğu araç belirlenen noktada durduruldu. Araçta yapılan aramada 50,02 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Muhabir: Alpaslan Demir