Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muslubelen Uygulama Noktası’nda yapılan denetimlerde 3 bin 722 kişi sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “Trafikte sıfır can kaybı” hedefi doğrultusunda uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerde 3 bin 722 şahıs, 1.503 araç ve 70 yabancı uyruklu kişi sorgulandı. Ayrıca 81 araç, “Yaşam Tüneli”ne alınarak sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Uygulama kapsamında 10 kişiye yoklama/bakaya tebliği yapılırken, 21 araç ve sürücüsüne de çeşitli ihlallerden dolayı cezai işlem uygulandı.