Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yaptığı kritik duyuruyla vatandaşları önemli bir konuda uyardı. Tapu sahiplerine tanınan üç aylık süre içinde başvurularını yapmayanların tapuları risk altında olabilir.

Yapılan açıklamaya göre, taşınmaz malların hak ve yetkilerinin belirlenmesi ve kayıt altına alınması görevini üstlenen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, belirlenen süre içinde başvuru yapmayanların tapularını iptal edebileceğini duyurdu.

Özellikle hisseli tapu sahipleri için durum daha hassas. Tapu devirleri ve diğer önemli işlemler hakkında bilgi sahibi olmak büyük önem taşıyor. Hisseli tapu sahiplerinin dikkat etmesi gereken bir diğer konu da şufa hakkı. Bu hak, hissedarların diğer hissedarlardan habersiz olarak yapacakları satışlara karşı koruma sağlıyor.

Satış tarihinden itibaren iki yıl içinde hissedarlar, ön alım talepli dava açarak haklarını koruma altına alabilirler. Bu süreç, hissedarların tapu üzerindeki haklarını güvence altına alması için kritik bir rol oynuyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bu uyarısı, taşınmaz sahiplerinin zamanında işlem yapmasının ve yasal haklarını bilmelerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Özellikle hisseli tapu sahipleri, paylarını korumak için belirlenen süreyi dikkate almalı ve gerektiğinde hukuki süreçleri başlatmalıdırlar.

Vatandaşların bu süreçte mağduriyet yaşamaması için, gerekli başvuruları zamanında yapmaları ve tapu işlemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları büyük önem taşıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşları bilgilendirmeye devam edecek ve süreçle ilgili güncellemeleri paylaşacaktır.