29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, öğrencilerden askeri birliklere kadar tüm ekipler provalarını yaptı.

Bayraklar Dalgalandı Marşlar Yankılandı

Provalarda tören düzeni, resmi geçit sırası ve halk oyunları gösterileri titizlikle tekrarlandı. Öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşü, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Kutlamalar 29 Ekim’de Yapılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Yozgat Valiliği koordinasyonunda 29 Ekim sabahı düzenlenecek törenle resmen başlayacak. Etkinliklerde halk oyunları, şiir dinletileri ve resmi geçit töreni yer alacak.

Cumhuriyet Heyecanı sokaklara Taşındı

Meydanda yapılan prova, kutlamaların coşkulu geçeceğinin sinyallerini verdi. Yozgatlılar, Cumhuriyet’in 102. yılını büyük bir gururla karşılamaya hazırlanıyor.