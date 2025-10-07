Denetimler kapsamında hem araç hem de yaya trafiğini tehlikeye atabilecek sürüş davranışları mercek altına alındı.

Yapılan uygulamalarda 428 şahıs ve 100 araç sorgulandı. Denetimler, yüksek sesli müzik yayınından modifiyeli araç kullanımına, motosiklet sürücülerinin kask takmamasından ehliyetsiz araç kullanımına kadar farklı ihlalleri kapsadı.

Denetimlerin sonucunda:

3 araca yüksek sesli müzik yayını nedeniyle,

4 araca modifiyeli araç kullanımı nedeniyle,

12 motosiklet sürücüsüne kask takmama nedeniyle,

2 sürücüye ehliyetsiz araç kullanımı nedeniyle,

8 araca diğer trafik ihlalleri nedeniyle olmak üzere toplam 29 araca cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların temel amacının vatandaşların güvenliğini sağlamak ve trafik bilincini artırmak olduğunu vurguladı. Düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerin, şehirdeki trafik düzenine ve toplumsal farkındalığa olumlu katkı sunduğu belirtildi.