Son 15 yılda Yozgat’ta toplam 283 kişi intihar ederek yaşamına son verdi. 2024 yılı, 26 intihar vakasıyla şimdiye kadar intihar vakası kaydedilen en yüksek yıl olarak kayıtlara geçti.

Vakalar Yıldan Yıla Artıyor

2009 yılında 11 kişi ile başlayan intihar vakaları, 2012’de 21’e, 2018’de 20’ye ve 2022’de yeniden 21’e çıktı. 2023’te 23 olan sayı, 2024 itibariyle 26’ya yükselerek Yozgat’ta bugüne kadar bir yılda görülen en yüksek intihar sayısı oldu. Özellikle son üç yılda görülen keskin artış, psikolojik ve sosyal desteğe duyulan ihtiyacı gözler önüne serdi

Yozgat Türkiye Ortalamasını Aştı

Yozgat’ta yalnızca vaka sayısı değil, her 100 bin kişiye düşen intihar oranı da endişe verici bir boyuta ulaştı. 2009 yılında 2,26 olan oran, 2011’de 4,57’ye, 2018’de 4,72’ye ve 2021’de 5,02’ye çıktı. 2023 yılında ise bu oran, 6,23 ile rekor seviyeye ulaştı.

En Çok Asarak İntihar Yöntemi Tercih Ediliyor

TÜİK verileri Yozgat’ta intihar eden kişilerin en çok kendini asarak intihar ettiklerini gözler önüne seriyor. Yozgat’ta 2024 yılında intihar eden kişilerin yarısı kendini asarak intihar etmeyi tercih ederek intihar eden 26 kişinin 13’ü bu yöntemi tercih etti.

Diğer intihar çeşitlerine göre sayılar şu şekilde:

Asarak 13 kişi

Kimyevi madde (zehir) 1

Yüksekten atlayarak 5

Ateşli silah 4

Doğalgaz tüpgaz vb. 1

Diğer 2

En Çok Hangi Yaş Grubu İntihara Yöneliyor?

Verilere göre intiharların büyük bölümü 30–49 yaş aralığındaki bireyler arasında görülüyor. Yozgat’ta 2024 yılında gerçekleşen intihar vakalarının 21 tanesi erkek 5 tanesi kadın olarak vakaların büyük bir çoğunluğunun erkekler oluşturduğu görülüyor. Ekonomik baskılar, işsizlik, sosyal yalnızlaşma ve ruhsal destek yetersizliği, bu yaş grubunu en kırılgan kesim haline getiriyor.