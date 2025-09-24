Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 28 bin 18 metrekare büyüklüğünde tarla icradan satışa çıkarıldı.

İhale Süreci Başladı

Sarıkaya İcra Dairesi’nin 2025/131 esas dosyası kapsamında satışına karar verilen tarla, Konurlu Köyü Dağ Yolu Mevkii’nde bulunuyor. 121 ada 45 parsel numarasıyla kayıtlı taşınmaz, tapuda “kıraç tarla” vasfıyla yer alıyor.

Yaklaşık 1 milyon 400 bin lira değer biçilen tarla için artırma işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Taşınmazın Özellikleri

Toplam yüzölçümü 28 bin 18,73 metrekare olan tarlanın, Sarıkaya ilçe merkezine yaklaşık 2,6 kilometre mesafede bulunduğu belirtildi. Arazi topoğrafik olarak hafif eğimli yapıya sahip. Parselin kuzey yönünden kadastro yoluna cephesi bulunuyor ve ulaşım sorunu bulunmuyor.

Keşif tarihinde yapılan incelemede, 5 bin 680 metrekarelik kısmında buğday ekili olduğu, geri kalanının ise nadasa bırakıldığı tespit edildi.

İmar Durumu

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yapılan incelemeye göre taşınmaz, köy yerleşik alanı dışında kalıyor ve tarımsal kullanıma uygun durumda.

İhale Tarihleri

İcradan satış için iki ayrı elektronik artırma düzenlenecek. İlk artırma 28 Ekim 2025 saat 11.05’te başlayacak ve 4 Kasım 2025 saat 11.05’te sona erecek. İkinci artırma ise 26 Kasım 2025 – 3 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Satışa ilişkin ayrıntılı bilgilere ve görsellere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/131 esas dosya numarasıyla ulaşılabilecek.