Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, Çekerek Barajı üzerindeki bir yarımadada kurulan ve 250 dekarlık geniş bir alana yayılan lavanta bahçesi, dron ile havadan görüntülendi. Mor renkli lavanta tarlalarının yeşil doğal ortamla birleştiği bu bahçe, görsel bir şölen sunarak bölgeye değer katıyor.

Bahçenin kurulumu, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın "yerelden kalkınma modeli" önerisi doğrultusunda gerçekleşti. 2019 yılında Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje, yerel kalkınmayı desteklemek ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla oluşturuldu. Bahçenin görsel estetiği ve doğal güzelliği, ziyaretçileri kendine çekiyor.

Bahçede, ziyaretçilerin rahatça vakit geçirebileceği çeşitli alanlar bulunuyor. Özellikle salıncaklar ve fotoğraf çekim alanları, ziyaretçilerin bu doğal güzelliği ölümsüzleştirmelerine imkân tanıyor. Düğün hazırlığı yapan çiftler için de alternatif bir mekan oluşturan bahçe, adeta açık hava stüdyosuna dönüşmüş durumda. Baraj manzarası eşliğinde lavanta tarlalarında geçirilen vakit, hem ruhsal dinginlik sağlıyor hem de unutulmaz anılar biriktiriliyor.

Lavanta bahçesinde Temmuz ayının son haftasında başlaması planlanan hasat işlemleri, bölgeye ek bir ekonomik katkı sağlayacak. Hasat sonrası elde edilecek lavanta yağı, parfüm, kolonya ve sabun gibi ürünler, bölgedeki küçük ölçekli işletmeler ve yerel halk için önemli bir gelir kaynağı oluşturacak.

Bahçeyi ziyaret eden Nisa Altınkeser, “Çekerek ilçesinde lavanta adasının oluşturulduğunu duyduktan sonra hafta sonumuzu buraya gelerek değerlendirmeye karar verdik. Gerçekten çok güzel ve eğlenceli bir yer. Şehir dışından gelen birçok misafir de burayı beğenmiş,” şeklinde konuştu.

Almila Soylu ise, “Buraya ilk defa geldik ve çok beğendik. Yozgat için büyük bir değer kazandırmış. Hafta sonlarını burada geçirip vakit geçirebileceğimiz harika bir mekan. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz,” dedi.

Yozgat’tan gelen ziyaretçi Nazım Elmalı da, “Burada bir lavanta bahçesi olduğunu duyduk ve çok etkilendik. Yozgat için büyük bir zenginlik. Gidilmesi ve görülmesi gereken harika bir yer. Herkesin burayı görmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.