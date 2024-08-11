Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 25. Bahadın Kültür Şenliği düzenlendi.

Gerçekleştirilen Uluslararası 25. Bahadın Kültür Şenliği'ne Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da katılım sağladı.

Şenlik hakkında bir açıklamada bulunan Vali Özkan, şenliğin 25 yıldır geleneksel olarak düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açıklamasına devam eden Özkan, "Sizlerle bu akşam burada bir araya gelmekten, bu coşkuyu sizlerle yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi ve düzenimizi bozdurmasın" dedi.